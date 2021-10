Plastic omnium : Baisse de 14% du CA économique trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium fait part d'un chiffre d'affaires économique de 1,79 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en baisse de 14,4% à périmètre en changes constants, la production automobile mondiale ayant chuté de 19,5% sur la même période.



Sur les neuf premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires économique de l'équipementier automobile a augmenté de 13,4% en organique à 5,93 milliards d'euros, soit une surperformance de 3,7 points par rapport au marché mondial dans un contexte volatil.



Pour l'année 2021, Plastic Omnium confirme ses prévisions sur la base d'une production mondiale entre 71 et 73 millions de véhicules, à savoir une croissance du chiffre d'affaires, une marge opérationnelle de 4-5% et un cash-flow libre d'au moins 220 millions d'euros.



