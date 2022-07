Plastic omnium : Acquisition d'AMLS finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce la clôture de l'acquisition de 100% d'AMLS (Automotive Lighting Systems), activité du Ggroupe ams OSRAM, transaction annoncée le 25 mars dernier, pour un montant, intégralement acquitté sur fonds propres, de 65 millions d'euros.



AMLS a réalisé un chiffre d'affaires de 148 millions en 2021 et emploie 770 personnes, dont 120 dans la R&D. Il fournit un portefeuille de produits de haute technologie - éclairage avant et intérieur, solutions de projection avancées, éclairage de carrosserie.



Avec cette première acquisition, Plastic Omnium crée une division Lighting qui accueillera également l'activité de Varroc Lighting Systems dont l'acquisition, annoncée le 29 avril dernier, pourrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2022.



La division nouvellement créée sera dirigée par Pierre-Henri Desportes, nommé directeur général de Plastic Omnium Lighting. Il rapportera à Laurent Favre, directeur général de l'équipementier automobile, et sera membre du comité de direction.



