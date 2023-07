Plastic omnium : +17% de marge opérationnelle au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium publie un résultat net part du groupe en repli de 4,1% à 100 millions d'euros pour son premier semestre 2023, mais une marge opérationnelle en progression de 16,9% à 210 millions, 'tirée par les activités historiques et une gestion agile et dynamique des coûts'.



L'équipementier automobile revendique une hausse de 34,7% de son chiffre d'affaires économique à 5,81 milliards d'euros, dont +20,2% en organique, et une surperformance de +8,9 points de la production automobile mondiale, et ce dans toutes les régions.



'Dans un environnement qui reste incertain, les résultats du premier semestre nous placent en bonne position pour atteindre nos objectifs pour cette année', commente son directeur général Laurent Fabre qui les confirme donc.



