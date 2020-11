Plastic omnium : L'équipementier Plastic Omnium accélère dans les véhicules à hydrogène

(BFM Bourse) - Plastic Omnium touche un sommet annuel en Bourse après avoir relevé ses prévisions pour la fin d'année et affiné ses objectifs ambitieux sur le segment porteur des véhicules à hydrogène.

L'équipementier automobile français Plastic Omnium, qui veut accélérer dans l'hydrogène, a annoncé mercredi relever ses objectifs pour le deuxième semestre de son exercice décalé, et anticipe désormais un retour "dès 2021" à un niveau de profitabilité comparable à celui de 2019. "Dans l'environnement de marché actuel" lié à l'épidémie de Covid-19, le groupe -qui produit des éléments extérieurs de carrosserie, des réservoirs de carburant, des systèmes de dépollution de véhicules, et des systèmes de stockage d'hydrogène- indique avoir mis en place "rapidement toutes les mesures nécessaires pour adapter sa structure de coûts et pour préserver sa trésorerie".

"Ces mesures ont permis de faire face à une production automobile en baisse de 33% au 1er semestre 2020 et de bénéficier au second semestre d'un redressement plus rapide qu'anticipé de la production automobile mondiale, en retrait estimé d'environ 3%, contre -10% à -15% initialement attendus", détaille Plastic Omnium.

Ainsi, grâce à "un marché mieux orienté et des mesures de réduction de coûts efficaces", et "tout en prenant en compte les incertitudes qui pèsent sur la production automobile de fin d'année en Europe", l'équipementier annonce relever ses objectifs pour le second semestre, avec une marge opérationnelle attendue "supérieure à 5%", contre 4% précédemment, et un flux de trésorerie libre "supérieur à 400 millions d'euros, contre 250 millions d'euros auparavant" précise le communiqué publié en amont de la visio-conférence prévue ce mercredi à 14h.

Les programmes de rationalisation des coûts et de transformation de l'organisation se poursuivent. L'année 2021 s'annonce comme une année de fort rebond de l'activité où le groupe retrouvera des niveaux de rentabilité et de génération de flux de trésorerie libre comparables à ceux de 2019", avance le groupe, qui indique par ailleurs que ses liquidités s'élevaient à 2,2 milliards d'euros à fin octobre, soit "un niveau similaire à celui de fin 2019, et supérieur aux 1,9 milliard d'euros au 30 juin 2020".

L'hydrogène en relais de croissance

Pour assouvir ses ambitions, "le groupe a déjà investi 200 millions d'euros à date auxquelles s’ajoute la prise de participation dans la JV EKPO Fuel Cell Technologies" créée avec l'équipementier allemand ElringKlinger et spécialisée dans la pile à combustible, rappelle Pierre Vaurice, analyste en charge du dossier chez Midcap Partners.

Cette opération, réalisée pour un montant de 115 millions d’euros, "vient compléter l’offre de Plastic Omnium" [et] lui permet de prendre une avance technologique et industrielle majeure en étant aujourd’hui le seul acteur à proposer une offre complète sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène, avec des capacités de production déjà installées" estime l'équipementier basé à Levallois, qui précise que la co-entreprise EKPO dispose à ce jour d’une capacité annuelle de 10.000 piles à combustible dans son usine allemande.

Baisse de 30% des coûts sur les réservoirs hydrogène

"Plastic Ominium confirme l’accélération anticipée de cette technologie" note l'analyste, qui relève l'anticipation réalisée par le groupe "de volumes en croissance exponentielle: de 200.000 véhicules à hydrogène en 2025, ils seront plus de 2 millions en 2030. Le marché des bus, camions et véhicules utilitaires se développera d’abord, puis viendra le marché du particulier" (ils représenteront respectivement 500.000 et 1,5 million de véhicules en 2030)" est-il écrit dans le communiqué. Cette "adoption sera réalisable sur l’appui d’une compétitivité accrue face aux technologies existantes ou encore émergentes" juge l'analyste. "Pour ce faire, le management vise d’ici 2030, à travers les rendements d’échelle et les optimisations techniques, une baisse de 30% des coûts sur les réservoirs hydrogène, et des coûts sur la pile à combustible et le système hydrogène intégré divisés par 5" souligne-t-il encore. "D’ici 2030, le coût total du système hydrogène pour un véhicule particulier sera de l’ordre de 6.000 à 8.000 euros, rendant ainsi la technologie accessible à un marché de masse" estime pour sa part Plastic Omnium.

En résumé, "une communication qui permet de mettre un curseur chiffré sur le potentiel lié à l’hydrogène et de meilleures attentes sur le redressement économique du groupe pour la fin 2020 et pour 2021" conclut Pierre Vaurice. Les ambitions du groupe dans l'hydrogène sont d'ailleurs vivement saluées par le marché puisque le titre de l'équipementier figure parmi les meilleures performance de la matinée avec un gain de 6,1% à 28 euros, nouveau sommet annuel. Le titre avance désormais de 12% depuis le 1er janvier, soit la meilleure performance parmi les équipementiers automobiles de la cote parisienne (-11% pour Faurecia, Michelin à l'équilibre et +3% pour Valeo).

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse