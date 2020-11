Plastic omnium : L'action Plastic Omnium profite de plusieurs analyses positives

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de +3,5% profitant de plusieurs analyses positives. Invest Securities relève son opinion sur Plastic Omnium de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 22,5 à 35,1 euros, soit un potentiel de +24%, dans le sillage de BNA estimés pour les années 2020-22 relevés de +111%/+46%/+34%.



'Ce n'est pas le relèvement des guidances pour le second semestre 2020, mais les indications de retour au niveau de rentabilité et de FCF de 2019 dès 2021 qui nous conduisent à relever fortement nos estimations', explique l'analyste.



'De plus, avec l'accord POM-Elringklinger, les perspectives à horizon 2030 dans les technologies hydrogène, sont 'un plus' de long terme, sans que nous ayons, à ce stade, ajouté une proposition de valorisation additionnelle de cette activité', poursuit-il.



Le CMD autour de l'hydrogène organisé, hier, par Plastic Omnium, a conforté Oddo dans l'idée que l'équipementier ferait clairement partie des principaux acteurs au niveau mondial.



' Le groupe a révisé en hausse ses objectifs S2 2020 et annoncé des premiers objectifs 2021 relativement en ligne avec nos attentes, mais supérieurs de 20% au consensus ' indique l'analyste.



Oddo confirme son opinion à l'achat sur la valeur avec un objectif relevé à 32 E (contre 26 E).



' A court/moyen terme, nous ressortons confortés dans notre opinion qui est que l'équipementier figure parmi les mieux placés pour tirer profit de l'amélioration de l'environnement grâce à l'important travail sur les coûts réalisé ' rajoute le bureau d'analyses.



' Ces éléments, conjugués à la situation opérationnelle et financière très saine (progression des marges, FCF), ne nous semblent pas encore correctement reflétés dans la valorisation '.



Deutsche Bank a révisé pour sa part sa notation sur le titre, passant de ' achat ' à ' conserver '. Dans le même temps, l'analyste relève son objectif de cours à 27 euros, contre 20 euros précédemment.



Le broker souligne d'ailleurs que les nouvelles directives sont ' clairement au-dessus des attentes du marché et impliquent une forte reprise à venir '.



En élargissant sa gamme complète d'hydrogène, Plastic Omnium diversifie son portefeuille et ' entre dans la course pour devenir un leader du marché ', estime Deutsche Bank.



