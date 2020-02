Plastic omnium : Ayant bien résisté à la dégradation du marché automobile en 2019, Plastic Omnium confiant pour 2020

(BFM Bourse) - L'équipementier automobile a fait part d'un bénéfice net divisé par deux l'an dernier, en regard d'un exercice 2018 qui avait été dopé par des exceptionnels. Malgré des perspectives solides pour l'exercice en cours, le titre Plastic Omnium lâche du lest mercredi matin.

Hésitant sur la marche à suivre, Plastic Omnium a ouvert en hausse de près de 2% mercredi avant de se retourner en baisse jusqu'à lâcher plus de 8% après le premier quart d'heure de cotations. Le titre a ensuite progressivement effacé ses pertes, et enregistre une avance de 1,32 de 1% à 23,75 euros vers 16h00, dans un volume d'échanges représentant 0,3% du tour de table.

Confronté depuis le début de l'année aux craintes de ralentissement de l'économie chinoise -premier marché automobile mondial- en raison de la propagation du coronavirus, le titre du spécialiste des systèmes de carrosserie intelligents et des solutions de stockage et de dépollution cède encore 5% depuis le 1er janvier.

"Les résultats de l'exercice 2019 sont, sans surprise, en ligne avec les prévisions de la direction déjà confirmées lors de son point d'activité début janvier, mais nous notons une surprise positive à la fois sur le cash-flow libre et sur le dividende (avec une distribution plus élevée que d'habitude, à 74 centimes par titre, soit "un taux de distribution de 42%" précise l'équipementier), ce qui devrait plaire aux investisseurs" relève Michael Foundoukidis, analyste chez Oddo BHF. Le spécialiste maintient sa recommandation à l'achat sur Plastic Omnium, avec un objectif fixé à 30 euros qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de près de 27%.

L'équipementier levalloisien a certes dégagé un bénéfice net de 258 millions d'euros, contre 533 millions lors de l'exercice précédent, mais ce chiffre intégrait la revalorisation d'une participation au sein du leader mondial des modules bloc-avant, l'allemand HBPO, dans le cadre d'une prise de contrôle, pour 255 millions d'euros.

Grâce à l'intégration dans ses comptes de HBPO, Plastic Omnium a par ailleurs vu son chiffre d'affaires progresser de 17,2% 8,5 milliards d'euros. À périmètre et changes constants toutefois, l'activité ne progresse que de 1,1%, ce qui représente tout de même une "surperformance de 69 points de base" par rapport à un marché automobile mondial en repli de 5,8% sur l'année, précise le groupe dans son communiqué publié mercredi matin. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a augmenté de 9,5% pour atteindre 1 milliard d'euros, soit 11,8% des ventes. Le bénéfice opérationnel a en revanche reculé de 16,3% à 511 millions d'euros, mais a atteint 6% du chiffre d'affaires comme prévu, contre 8,4% en 2018. Quant au cash-flow libre, il a bondi de 59% à 347 millions d'euros, au-dessus du consensus qui misait sur 312 millions d'euros. Et ce, en dépit des 512 millions d'euros d'investissements consentis par l'équipementier sur son exercice 2019 (quatre usines pour l'activité Intelligent Exterior Systems aux Etats-Unis, en Slovaquie, en Inde et au Maroc, deux sites d'assemblage pour l'activité HBPO ainsi que trois centres de R&D, dont deux pour le pôle Clean Energy Systems en Belgique et en Chine).

"Dans l'ensemble, Plastic Omnium a dévoilé une solide publication qui confirme à la fois la résilience et le profil générateur de trésorerie du groupe, mais aussi son profil de croissance attrayant en 2020 que nous considérons comme essentiel compte tenu de l'environnement difficile" poursuit Michael Foundoukidis. Le spécialiste ajoute que si "les révisions devraient rester, à première vue, très limitées malgré la faiblesse de la Chine, nous chercherons tout de même à en savoir plus sur la situation sanitaire en cours et ses répercussions potentielles lors de la prochaine réunion, ainsi que sur l'ampleur de la croissance des bénéfices attendus et sur une éventuelle nouvelle mise à jour sur l'usine de Greer".

Installée en Caroline du Nord, celle-ci avait provoqué un plongeon du titre Plastic Omnium début octobre dernier lorsque le groupe avait admis "rencontrer des difficultés opérationnelles significatives dans la cadence de son usine nord-américaine, liées à la taille de l’usine, la complexité des process et l’accélération des volumes depuis l’été 2019".

Le groupe qui conçoit et fabrique des éléments extérieurs de carrosserie (notamment des pare-chocs), des réservoirs d'essence et des systèmes de dépollution des véhicules, a en outre dévoilé de solides perspectives pour l'exercice en cours. Plastic Omnium a en effet annoncé tabler sur une progression de son bénéfice opérationnel en 2020. Dans un marché mondial de nouveau annoncé en repli, le groupe précise viser "une surperformance de 5 points par rapport à la production automobile mondiale". Il table également sur "au moins" 200 millions d'euros de cash-flow libre "pour accélérer la dynamique d'innovation" et indique que ces prévisions ont été établies "hors effet systémique lié au Covid-19".

"Pour faire face à la détérioration de la production automobile mondiale, Plastic Omnium a renforcé tout au long de l'année 2019 ses plans de réduction de coûts, pour un montant total de 100 millions d'euros, dont 50 millions d'économies sur les frais indirects de production et les frais de structure", est-il précisé dans le communiqué. La société souligne que les investissements représenteront "un maximum de 6% de son chiffre d'affaires" pour la période 2019-2022, malgré un programme de recherche-développement "soutenu". Après d'importants investissements industriels ces dernières années, Plastic Omnium "dispose aujourd'hui d'une capacité installée disponible pour assurer sa croissance future".

