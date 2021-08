Planet.fr : Protocole stratégique avec Groupe Marie Claire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Planet Media annonce la signature d'un protocole d'accord stratégique en vue de l'entrée à son capital du Groupe Marie Claire (GMC), pour ouvrir de nouvelles perspectives de développement et générer de nombreuses synergies entre les deux groupes.



Cet accord comprend l'acquisition le 30 août par GMC de 350.000 actions Planet Media auto-détenues, pour un montant global de 385.000 euros, lui permettant de détenir environ 6,6% du capital de Planet Media.



Il prévoit aussi la réalisation avant le 30 septembre d'une augmentation de capital réservée à GMC qui donnera lieu à l'émission de 800.000 actions nouvelles ordinaires, au prix de 1,50 euro par action, et auxquelles seront rattachés 500.000 BSA.



Cette deuxième étape est suspendue à l'approbation de la prochaine assemblée générale prévue le 3 septembre, et à la réalisation définitive des termes de l'accord signé ce jour, conditionnée à la levée de l'ensemble des conditions suspensives.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.