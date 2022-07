Pharnext : Recrute le directeur juridique de OSE Immuno

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pharnext annonce aujourd'hui la nomination d'Antoine Gravelle au poste de Directeur Juridique, à compter du 1er juillet 2022.



Spécialiste confirmé du Droit appliqué aux industries de la Santé, Antoine Gravelle dispose de plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, notamment auprès de sociétés internationales cotées.



Il rejoint Pharnext après avoir travaillé chez OSE Immunotherapeutics, où il occupait le poste de Directeur Juridique en charge du service juridique, des subventions et de la propriété intellectuelle. Par le passé il a aussi exercé chez Sanofi et Cellectis.



Au sein de Pharnext, Antoine Gravelle sera Secrétaire Général du Conseil d'Administration, membre du Comité de Direction et responsable de la Direction Juridique.



