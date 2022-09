Pharnext : Nomination d'un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Pharnext annonce la nomination de Rob Quinn au poste de directeur financier avec effet immédiat, en remplacement de Valérie Worrall, qui a quitté le poste pour mener d'autres projets.



Au sein de Pharnext, Rob Quinn sera responsable de toutes les activités du département financier et responsable des relations investisseurs, de l'avancement de nouvelles opportunités de levées de fonds et du soutien des plans de croissance à long terme.



Il a plus de 10 ans d'expérience en finance au sein de sociétés Biotech et Pharma cotées en Bourse. Dernièrement, il a été le directeur financier de BenevolentAI, une société spécialisée dans la découverte de médicament utilisant l'intelligence artificielle.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

