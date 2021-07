Pharnext : Nomination au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Pharnext annonce que son conseil d'administration a nommé Piers Morgan en tant que nouveau membre indépendant. De plus, il prendra également la présidence du comité d'audit de la société biopharmaceutique.



Piers Morgan a occupé pendant plus de 20 ans des postes de direction dans le domaine des biotechnologies, principalement en tant que directeur financier. Il a notamment conduit plusieurs introductions en bourse sur le Nasdaq.



Il remplace Jean Combalbert, démissionnaire pour des raisons personnelles, pour la durée du mandat restant, soit jusqu'à la convocation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à approuver les comptes 2022.



