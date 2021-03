Pharnext : Débute un essai clinique sur la maladie de Charcot

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pharnext annonce aujourd'huique le premier patient a été inclus dans son étude clinique pivot de Phase III portant sur le PXT3003 aux États-Unis, un candidat-médicament pour le soin de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une indication pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé.



L'étude recrutera environ 350 patients atteints de CMT1A d'intensité légère à modérée dans 50 centres aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Israël.



Cet essai représente une étape importante pour les patients souffrant de cette maladie invalidante et il est encourageant de voir le premier patient inclus dans un centre américain', explique le Pr Mario Saporta, Professeur agrégé de Neurologie et de Génétique Humaine à la Faculté de Médecine Miller de l'Université de Miami, et investigateur principal en Amérique du Nord de l'essai.



