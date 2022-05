Pharnext : De nouvelles données dans la maladie de Charcot

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pharnext a dévoilé lundi de nouvelles données de sécurité et d'efficacité à long terme jugées 'très encourageantes' chez les patients atteints de la maladie de Charcot.



Les principaux résultats de ces données collectées sur une durée totale de cinq ans d'essai clinique montrent notamment que PXT3003 a montré un bon profil de tolérance et de sécurité tout au long du premier programme clinique de Phase III.



La société évoque aussi des des résultats d'efficacité encourageants en ce qui concerne le handicap moteur fonctionnel, le meilleur signal d'efficacité ayant été observé chez les patients traités par PXT3003 pendant cinq ans, alors que l'état des patients traités avec le placebo s'est détérioré.



Selon Dr Burkhard Blank, le directeur médical de Pharnext, ces données 'bien que provenant d'une étude d'extension en ouvert, montrent un bénéfice durable du traitement par PXT3003 à dose élevée'.



L'entreprise affiche ainsi l'espoir que PXT3003 puisse être le premier traitement approuvé pour la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une maladie neurodégénérative et invalidantes qui touche environ 150.000 personnes en Europe et aux Etats-Unis.



Malgré ces annonces, le titre perdait 12% à la Bourse de Paris lundi, poursuivant un mouvement spectaculaire de vente qui l'a vu chuter de plus de 90% depuis le début de l'année en raison de l'impact très dilutif de ses dernières sources de financement.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.