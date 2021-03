Pharmagest inter. : Pour accélérer son activité en Ile-de-France, Pharmagest rachète son distributeur historique ADI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Pharmagest annonce aujourd'hui le rachat des 50% de parts détenues par Marc Abitbol, fondateur d'ADI, partenaire distributeur des solutions du Groupe Pharmagest en Ile-de-France depuis plus de 30 ans.



Le groupe Pharmagest dispose désormais d'un réseau d'agences régionales homogène et conforme à son modèle de distribution, intégré à 100% sur tout le territoire métropolitain et aux Antilles.



Jusqu'à présent, les pharmaciens d'Ile-de-France disposaient d'une partie du catalogue de produits et services Pharmagest. Le groupe va désormais pouvoir les accompagner sur la totalité de l'écosystème métiers qu'il a développé.



Grâce à la déclinaison des process opérationnels et commerciaux du Groupe Pharmagest sur le réseau ADI, la direction prévoit une forte progression de l'activité et des résultats sur l'Ile-de-France au cours des trois prochaines années, indique Pharmagest.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.