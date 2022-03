Pharmagest inter. : Nouveau directeur général et nouveau nom

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Pharmagest a fait part de la nomination de Denis Supplisson comme nouveau directeur général du groupe d'informatique officinale, en remplacement de Dominique Pautrat, à partir du 22 avril.



Denis Supplisson est actuellement directeur général délégué et directeur de la division solutions pharmacie Europe. Cette nomination fait suite à la nomination de Dominique Pautrat comme président du directoire de La Coopérative Welcoop.



Par ailleurs, le conseil d'administration a examiné les projets de modification de la dénomination sociale et de changement de nom du groupe pour devenir 'Equasens', projets qui seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires.



