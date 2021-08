Pharmagest inter. : Hausse de 20% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Pharmagest annonce un chiffre d'affaires de 93,9 millions d'euros sur les six premiers mois de 2021, en hausse de 20,5%. A périmètre comparable (hors opérations de croissance externe en 2020 et création d'une filiale italienne au 1er février), il a progressé de 10,4%.



'Après un premier semestre très dynamique et sur la base des informations disponibles à ce jour', le groupe de solutions informatiques pour la santé confirme ses ambitions de croissance d'activité pour l'année 2021.



'La politique de partenariats stratégiques qui permet au groupe d'accélérer sa croissance, de sécuriser ses parts de marché, et de développer des pratiques et des produits innovants, devrait conserver un rythme soutenu dans les prochains mois', poursuit-il.



