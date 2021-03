Pharmagest inter. : En hausse après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Pharmagest grimpe de 2% après la publication d'un résultat net part du groupe en hausse de 8,1% à 30,7 millions d'euros et d'un résultat opérationnel courant en croissance de 14,2% à 46,6 millions, au titre de 2020.



Le spécialiste de l'informatique officinale a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 171,7 millions d'euros, en progression de 8,3%. A périmètre comparable (hors cession et acquisitions), elle aurait été de 0,5%.



Pharmagest propose un dividende en hausse de 5,5% à 0,95 euro par action au titre de l'exercice écoulé, pour un BPA de 2,04 euros, et 'maintient ses ambitions de croissance rentable, de développements et d'investissements en 2021'.



