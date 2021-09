Pharmagest inter. : Le spécialiste des logiciels pour les pharmacies affiche une nouvelle forte hausse des bénéfices

(CercleFinance.com) - Pharmagest publie un résultat net part du groupe en hausse de 31,3% à 16,59 millions d'euros, et un résultat opérationnel en progression de 20,9% à 24,45 millions, au titre du premier semestre 2021.



Le groupe d'informatique officinale a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 20,5% à 93,9 millions, dopé par ses dernières acquisitions (Pandalab et Asca Informatique en 2020 et Pharmagest Servizi en 2021). A périmètre comparable, il s'est accru de 10,4%.



Porté par la reprise de ses activités dès le second semestre 2020 et la durabilité de cette dynamique au premier semestre 2021, Pharmagest reste confiant et confirme ses ambitions de croissance et de rentabilité pour l'année 2021.



