Pharmagest inter. : Confiant pour 2022, le pro des logiciels d'officines Pharmagest rebondit en Bourse

(BFM Bourse) - L'éditeur de logiciels dédiés à la gestion quotidienne des officines pharmaceutiques anticipe "d’excellents résultats" au titre de l'exercice écoulé, au vu d'une croissance de 12,4% de l'activité. Et les perspectives pour 2022 sont "prometteuses", affirme Pharmagest.

C'est peu dire que Pharmagest se comporte de manière inhabituelle depuis l'an dernier. Le titre de l'éditeur de logiciels de gestion pour les pharmacies a en effet reculé en 2021 - ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2011. Qui plus est, le mouvement s'est accentué depuis le début de l'année, avec un repli qui atteignait 18% vendredi soir... Le tout sans véritable accroc au niveau opérationnel, en dehors d'un repli ponctuel de l'activité au troisième trimestre 2021 (face à un effet de base défavorable, le troisième trimestre 2020 ayant enregistré une croissance exceptionnelle de 26% à la sortie du premier confinement). Un trou d'air en grande partie gommé sur l'ensemble de l'exercice, où le groupe nancéen a finalement enregistré une solide croissance de 12,4% par rapport à 2020. Une performance qui incite les investisseurs à se repositionner, entraînant un rebond de 3,37% à 79,70 euros.

Au quatrième trimestre, la croissance est repartie chez l'éditeur de logiciels d'officines à +11,06% dépassant pour la première fois 50 millions d'euros sur cette période à 54,95 millions d'euros. Sur l'ensemble de 2021 le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 193,07 millions d'euros, soit une progression de 12,41%. Par comparaison, la croissance avait "ralenti" à +8,32% en 2020.

La principale division, Solutions Pharmacie Europe, représentant les trois quarts de l'activité, a bénéficié d'une progression de 12,24% en France, tirée pour moitié par les acquisitions (Asca Informatique, Pharmagest Servizi, Athesia).

En Italie, l'activité a bondi de 26,2%, à 9,53 millions d'euros tandis que le groupe poursuit le développement de son maillage du territoire transalpin. "Par ailleurs, la mixité et la complémentarité des activités avec les pharmacies (indépendantes ou adhérentes à un groupement) et les grossistes-répartiteurs (dont l’offre commerciale est complétée depuis l’intégration d’Athesia) assurent à Pharmagest Italia la couverture de tous les besoins technologiques du marché pharmaceutique transalpin", souligne le groupe dans un communiqué.

Pharmagest aborde 2022 "avec confiance"

En revanche, dans un contexte moins favorable pour les officines belges (absence de remboursement des tests anti-Covid) l'activité en Belgique s'est contractée de 13,73%, à 2,6 millions d'euros - soit un peu plus de 1% de l'ensemble des revenus du groupe pour le moment. Pharmagest souligne que la collaboration entre les équipes France et Belgique facilite le développement de nouvelles solutions adaptées au marché belge (notamment pour la dématérialisation des ordonnances) tandis que le renforcement de l’équipe commerciale contribue au déploiement des offres auprès dans les pharmacies indépendantes. Le partenariat fort avec le groupe Multipharma, leader en Belgique, permet d’envisager "une reprise d’activités dès la fin de la crise sanitaire", souligne l'entreprise.

La division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux enregistre quant à elle 27,99 millions d'euros de revenus en 2021, en progression de 6,85% par rapport à 2020. La division Solutions e-Santé enregistre un essor de 13,48% à 18,66 millions d'euros, en progression de 13,48% tiré par l’activité Télémédecine et Personnes Fragiles, et la division Fintech progresse de 35,29% à 2,45 millions d'euros.

"Après avoir fait la preuve en 2020 de la résilience de son modèle économique et de sa solidité financière, le Groupe Pharmagest confirme en 2021 la pertinence et l’efficience de sa stratégie de croissance (organique et externe)", se félicite la firme, qui anticipe par ailleurs "d’excellents résultats" pour l’année 2021. Ceux-ci seront publiés le 25 mars, après Bourse.

Se tournant vers 2022, Pharmagest dit aborder l'exercice "avec confiance" d'autant que la mise en œuvre des financements du "Ségur de la Santé", piloté par le ministre des Solidarités et de la Santé, devrait permettre d’accélérer le déploiement des solutions logicielles de l’écosystème du groupe, qui construit depuis plus de cinq ans l’offre de services de sa "Passerelle Numérique de Santé" dont l’objectif est d’améliorer l’interopérabilité et la communication entre tous les professionnels et établissements de santé.

Pharmagest fait également de la cyber-sécurité sa priorité "tout à la fois pour garantir la protection de l’ensemble des données collectées et partagées au travers de ses solutions logicielles, et pour accompagner ses clients à se protéger et mieux se préparer". Le groupe, qu'on sait toujours à l'affût d'acquisitions ciblées, prévoit de "renforcer sa stratégie d’innovation" en la matière dans les prochains mois.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse