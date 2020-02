Peugeot : Valeur préférée d'Oddo dans le secteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que cette publication a largement conforté son opinion favorable sur le titre PSA qui demeure notre préféré au sein des constructeurs (avec FCA). Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et son objectif de 26 E.



' En effet, au-delà des solides résultats 2019 (MOP, FCF, cash net), le groupe nous semble encore le mieux armé, notamment grâce à ses efforts passés sur les coûts, les nouveaux lancements, un potentiel encore important de réductions de coûts ' indique Oddo.



' Le groupe s'est montré totalement sûr d'atteindre son objectif CO2 en 2020, indiquant être déjà en ligne sur les deux premiers mois et avoir une excellente visibilité sur cette question ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo souligne également que le groupe reste confiant sur le mix-produits qui bénéficiera des nombreux lancements récents (208, 2008 et Corsa notamment avec un carnet de commandes très solide) qui, en plus, s'appuient tous sur la nouvelle plateforme CMP qui devrait permettre de générer d'importantes synergies.



