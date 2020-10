Peugeot : Une prévoyance renforcée pour les aidants familiaux

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce qu'à partir du 1er janvier 2021, tous les salariés du groupe qu'ils soient déjà en situation d'aidants familiaux ou non, pourront bénéficier de mesures dédiées, avec un dispositif modulable en fonction des situations de chacun.



Ce dispositif de prévoyance renforcée, ouvert à tous et sans surcoût pour le salarié place le Groupe PSA parmi les entreprises industrielles de référence sur les sujets de société.





