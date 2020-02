Peugeot : Un nouveau membre au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de Peugeot a décidé de coopter Monsieur You Zheng comme membre du conseil de surveillance, en remplacement de M. AN Tiecheng.



Cette nomination a été faite sur proposition de l'actionnaire Dongfeng Motor Group Company.



Le conseil de surveillance a désigné You Zheng en qualité de membre du Comité Financier et d'Audit, du Comité Stratégique et Président du Comité Asia Business Development.



La décision de cooptation de You Zheng sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale des actionnaires de Peugeot qui se tiendra le 14 mai prochain.



