Peugeot : Un nouveau Directeur Industriel et Chaîne Logistique

(CercleFinance.com) - Arnaud Deboeuf est nommé Directeur Industriel et Chaîne Logistique à compter d'aujourd'hui, et entre au Comité Exécutif du Groupe. Cette annonce fait suite à la nomination de Yann Vincent en tant que Directeur Général d'ACC (Automotive Cell Company), co-entreprise fondée par Groupe PSA et Total.



Arnaud Deboeuf dispose d'une expérience de près de 30 ans dans l'industrie automobile. Il avait rejoint le Groupe PSA en septembre 2019 en tant que Directeur de la Stratégie Industrielle, après avoir occupé de hautes responsabilités chez Renault.



Carlos Tavares a déclaré : ' Arnaud est un dirigeant reconnu dans l'industrie automobile doté d'un parcours professionnel riche et je suis heureux de l'accueillir au Comité Exécutif, au sein duquel il saura apporter une contribution décisive face aux enjeux à venir. '



