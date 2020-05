Peugeot : Salue le plan de soutien du Gouvernement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA salue le plan de soutien à la filière automobile du Gouvernement français.



Il souligne en particulier les initiatives sur l'introduction d'un bonus de 2000 E pour l'achat de véhicules hybrides essence rechargeables. Le Groupe produit ses véhicules hybrides rechargeables en France, à Sochaux, Mulhouse et Rennes.



Le groupe salue également l'augmentation du bonus pour les véhicules électriques à 7000 E pour les particuliers et à 5000 E pour les flottes et le plan de renforcement du déploiement des bornes de recharge.



Carlos Tavares, Président du Directoire de Groupe PSA, a déclaré : ' Nous saluons le dispositif d'incitation à l'achat qui doit favoriser la transition énergétique avec des aides destinées à augmenter la part de marché des véhicules électrifiés et à accélérer le renouvellement des véhicules anciens par des véhicules plus vertueux '



