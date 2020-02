Peugeot : Présente la nouvelle 3008 GT Hybrid4

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le SUV Peugeot 3008 affiche une performance de plus de 700.000 véhicules vendus depuis le lancement en 2016. Ce modèle est le leader sur son segment dans de nombreux pays.



Le SUV Peugeot 3008 prend désormais une nouvelle dimension avec la performante version Hybrid4, d'une puissance jamais atteinte par une Peugeot de série. Cette version haut de gamme offre 4 roues motrices et développe l'équivalent de 300ch (ou 220kW).



Le 3008 GT Hybrid4 est ouvert à la commande en France et également depuis octobre 2019 dans le reste de l'Europe.



' C'est le résultat de la combinaison d'une motorisation PureTech de 200ch (ou 147kW) et deux moteurs électriques : un à l'avant couplé à la boite e-EAT8 développant 110ch (ou 81kW) et le second positionné sur le train arrière développant 112ch (ou 83kW) ' indique le groupe.



' Le 0 à 100 km/h est assuré en 5,9s en conducteur seul. La capacité de la batterie est de 13,2kWh pour une autonomie 100% électrique de 59 kilomètres selon le protocole WLTP '.



La charge complète du véhicule s'effectue en 1h45 en charge accélérée avec l'utilisation d'une Wallbox.



Le mode 4WD permet une motricité améliorée sur route ou terrain difficile. La puissance est répartie de manière homogène sur les 4 roues du véhicule.



Le SUV Peugeot 3008 Hybrid4 offre quatre roues motrices avec des émissions de CO2 de 29g de C02 par kilomètre selon le protocole WLTP.



La motorisation HYBRID4 est disponible uniquement en version GT avec un garnissage exclusif Alcantara Gris Gréval accompagné de décors en vrai bois de chêne vieilli ' Grey Oak '.



Quelques mois après son lancement, la version Hybrid4 sera rejointe dans la gamme par une version deux roues motrices Hybrid de 225ch (ou 165kW) qui sera lancée au printemps 2020. Cette dernière associera une motorisation PureTech de 180ch (ou 132 kW) à un moteur électrique de 110ch (ou 80kW) accolé à la boite e-EAT8.



