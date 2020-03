Peugeot : Participation à un consortium d'Air Liquide

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe PSA annonce sa participation à un groupement d'industriels français, piloté par Air Liquide, créé à la demande du gouvernement pour fournir 10.000 respirateurs en 50 jours, de début avril à mi-mai. Un groupe de travail d'une trentaine a été constitué à cet effet.



En parallèle de sa participation à la task force, le constructeur automobile contribue directement à l'augmentation du potentiel de production avec la création en cours d'un atelier spécifique dans son usine de Poissy avec plus de cinquante salariés volontaires.



Afin d'apporter aussi un support humain à Air Liquide pour renforcer sa production à Antony, Groupe PSA va proposer à des salariés volontaires de son site de recherche et développement de Vélizy de rejoindre l'usine d'Air Liquide à Antony.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PEUGEOT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok