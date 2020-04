Peugeot : Nouvelle ligne syndiquée de 3 MdsE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA annonce une nouvelle ligne syndiquée de 3 milliards d'euros, qui s'ajoute à une ligne de back up confirmée et non tirée de 3 milliards d'euros pour un montant total de 6 milliards d'euros.



Ce crédit syndiqué est d'une maturité initiale de 12 mois qui peut être prolongée d'un à deux trimestres additionnels.



Philippe de Rovira, Directeur Financier du Groupe PSA, a déclaré : ' Cette opération renforce notre capacité à faire face à cette situation exceptionnelle et à préparer l'avenir. C'est aussi une marque de confiance de nos banques partenaires dans la solidité financière et la résilience reconnue du Groupe PSA '.



