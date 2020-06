Peugeot : Nomination de Christian Müller

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Christian Müller, actuellement Directeur de l'ingénierie d'Opel Automobile GmbH, est nommé à la tête de l'ingénierie des chaînes de traction et châssis du Groupe PSA.



Marcus Lott, Vice Président Body in White, Equipment & Materials Engineering et ingénieur Opel/Vauxhall depuis 1994, deviendra le nouveau responsable R&D et Qualité des marques allemande et britannique et membre du Directoire d'Opel Automobile GmbH.



Nicolas Morel, Directeur Recherche et Développement du Groupe PSA, a déclaré : 'Ces décisions de management montrent clairement à quel point nos équipes d'ingénieurs sont étroitement intégrées et travaillent ensemble. La compétence allemande en matière d'ingénierie continuera à jouer un rôle clé au sein du groupe PSA. '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PEUGEOT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok