Peugeot : Nomination au Conseil de Surveillance

(CercleFinance.com) - Le Conseil de Surveillance de Peugeot a décidé de coopter M. Zhang Zutong en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de M. You Zheng, démissionnaire. Il a désigné M. Zhang Zutong en qualité de membre du Comité Financier et d'Audit, du Comité Stratégique et Président du Comité Asia Business Development.



' M. Louis Gallois se déclare heureux d'accueillir M. Zhang Zutong au sein du Conseil de Surveillance; ses trente années d'expérience de management dans l'industrie automobile et ses compétences en gouvernance seront très appréciées ' indique le groupe.



La décision de cooptation de M. Zhang Zutong sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale des actionnaires de Peugeot.



