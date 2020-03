Peugeot : Louis Gallois poursuit son mandat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Louis Gallois a convenu, en accord avec les membres du Conseil, de poursuivre son mandat de Président du Conseil de Surveillance de Peugeot S.A. jusqu'à la fusion du Groupe PSA et FCA.



Cela fait suite à la signature du ' Combination Agreement ' entre Groupe PSA et FCA le 17 décembre 2019 et permet d'assurer la continuité jusqu'au closing de l'opération de fusion entre les deux groupes.



' Pour rappel, Louis Gallois avait indiqué lors du renouvellement de son mandat à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 24 avril 2018 que, pour des raisons d'âge, il ne comptait exercer son nouveau mandat de Président du Conseil de Surveillance de Peugeot S.A. (prévu pour 4 ans), que pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2020 ' indique le groupe.



