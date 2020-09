Peugeot : Lance la gamme Eurorepar en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA a annoncé aujourd'hui le lancement en Inde de la gamme Eurorepar de produits multimarque de qualité supérieure.



PCA India, l'entité locale du Groupe PSA, a signé un accord de vente et de distribution avec GoMechanic. Il s'agit d'un acteur de renom dans le marché secondaire indien avec un réseau d'ateliers phares et partenaires, de détaillants de pièces détachées et une plateforme de commerce électronique.



Roland Bouchara, Directeur, Ventes et Marketing Inde, Groupe PSA, a déclaré : ' Les produits Eurorepar sont développés selon des procédures de qualité strictes et complètes par le biais de fournisseurs qui sont systématiquement contrôlés par le Groupe PSA. Nous pensons qu'Eurorepar est la meilleure alternative pour les clients indiens, qui recherchent des pièces détachées à des prix justes et qui ne souhaitent pas nécessairement payer un tarif plus élevé pour les marques aftermarket premium '.



