Peugeot : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Groupe PSA avec un objectif de cours ajusté de 15,7 à 16 euros, après une publication du premier trimestre 2020 'moins mauvaise qu'attendu' qui conduit l'analyste à maintenir intégralement ses estimations.



Selon lui, ce point d'activité est 'sans enseignement nouveau sur la capacité du groupe de franchir l'année 2020, probablement au-dessus de la guidance moyenne minimum 2019/21 réitérée de marge d'EBITA de 4,5%'.



'L'exercice 2020 sera marqué par la chute du marché automobile mondial, la sauvegarde du cash du groupe et la préparation et possiblement la modification des termes de la fusion avec FCA déstabilisée par la crise', estime l'analyste.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PEUGEOT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok