Peugeot : Invest Securities abaisse son conseil

(CercleFinance.com) - Invest Securities abaisse son opinion sur la valeur passant à neutre (contre achat) avec un objectif stable à 16,20 E (contre 16 E).



Les analystes estiment que cette publication du 1er semestre 2020 apporte l'illustration chiffrée et au-dessus des attentes de la remarquable agilité et de la résilience du groupe, formaté pour passer les crises et le chaos des marchés en préservant une rentabilité positive.



' Les guidances de marché 2020 confirment un recul de -25% en Europe ce qui ne devrait pas empêcher la marge d'EBITA de reprendre de la hauteur au-dessus de la guidance moyenne minimum 2019/21 réitérée de 4,5% ' indique le bureau d'analyses.



' Nos BNA sont abaissés du fait de notre scénario dégradé sur les CA 2020/22 de respectivement -7,4%/-27%/-27% ' rajoute Invest Securities.



