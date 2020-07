Peugeot : Free2Move érigée en entité autonome

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce faire de sa plateforme de mobilité Free2Move une société à part entière avec un siège social situé à Paris, une équipe de 150 experts en tech, data, design et e-commerce à travers le monde, et une nouvelle offre de services de mobilité.



Présent dans 170 pays, Free2Move propose des offres pour des déplacements de quelques minutes à la journée (autopartage), de plusieurs jours à un mois (location courte durée) et d'un mois à plusieurs années (abonnement mensuel sans engagement et la location longue durée).



Les clients ont désormais l'accès à une offre de parking dans 65 pays, de réservation de chauffeurs VTC dans 150 pays, et de recharge électrique partout en Europe. S'ajoute à cette offre un outil de gestion de flotte connectée pour les entreprises.



