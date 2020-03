Peugeot : Fermetures de sites en Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce le principe de la fermeture de sites de production de véhicules, selon un planning jusqu'au 27 mars, en commençant par Madrid et Mulhouse ce 16 mars, puis Poissy, Rennes, Sochaux, Saragosse, Eisenach, Rüsselsheim, Ellesmere Port et Gliwice le 17 mars.



Devront aussi fermer Hordain, Vigo et Mangualde le 18 mars, puis Luton et Trnava le 19 mars. La fermeture des sites de mécaniques et bruts sera ajustée en conséquence. Les équipes managériales mettront en oeuvre localement les modalités de la fermeture.



Le constructeur justifie sa décision par l'accélération ces derniers jours de cas graves de COVID-19 proches de certains sites de production, les ruptures d'approvisionnement de fournisseurs majeurs, ainsi que la baisse brutale des marchés automobiles.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PEUGEOT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok