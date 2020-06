Peugeot : Élargit son offre avec Faurecia Clarion Electronics

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe PSA élargit son offre en économie circulaire en Europe et choisit Faurecia Clarion Electronics (FCE) pour les réparations électroniques multimarques.



Le nouveau partenariat porte sur 4 nouvelles familles de produits : combinés d'instruments, calculateurs moteurs, boitiers de servitude intelligents, et commandes volant.



Le Groupe permet désormais à tous les partenaires Distrigo en Europe travaillant avec plus de 10 000 garages : (Réparateurs Agréés Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, adhérents Eurorepar Car Service, Réparateurs Indépendants) de commander ces pièces, en utilisant le portail Service Box, auquel un espace dédié a été intégré.



