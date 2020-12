Peugeot : Distingué pour ses VUL électrifiés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA indique avoir reçu le trophée 'International Van Of The Year 2021' (IVOTY) pour Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e et Vauxhall Vivaro-e, premiers véhicules électrifiés de sa gamme VUL (Véhicules Utilitaires Légers).



'Après l'obtention du trophée IVOTY 2019, ce deuxième trophée IVOTY remporté en deux ans confirme la pertinence de la nouvelle génération de VUL du Groupe PSA et de sa stratégie d'électrification', commente le constructeur automobile.



Depuis 2019, tous les nouveaux modèles lancés par Groupe PSA proposent une motorisation 100% électrique ou hybride rechargeable. L'objectif du groupe est de proposer une gamme totalement électrifiée en 2025.



