Peugeot : Des fourgonnettes 100% électriques dès 2021

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce le lancement, dès 2021, des versions 100% électriques de sa gamme de fourgonnettes.



Après le lancement, en 2020, des versions électriques des gammes fourgons compacts (Van-D) et fourgons lourd (Van-E), les quatre marques Peugeot, Citroën, Opel et Vauxhall complètent en 2021 leur offre par des versions 100% électriques de leurs fourgonnettes (Van-B) et déclinaisons véhicules particuliers.



Les versions électriques seront assemblées dans l'usine de Vigo (Galice, Espagne), ainsi que leurs packs batteries. Leurs moteurs électriques seront assemblés à Trémery (France), et leurs réducteursà Valenciennes (France).



Depuis 2019, tous les nouveaux modèles lancés par Groupe PSA proposent une motorisation 100% électrique ou hybride rechargeable.

L'objectif du groupe est de proposer unegamme totalement électrifiée en 2025.



