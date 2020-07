Peugeot : A vendu 1 million de véhicules au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce des ventes mondiales de 1 million de véhicules au premier semestre. Les ventes mondiales ont presque doublé en juin par rapport à mai, dans le contexte de crise coronavirus.



En Europe, les ventes du Groupe se sont fortement redressées en juin (ventes doublées et livraisons en hausse de 71% par rapport à mai) dans un marché européen en baisse de 39% au premier semestre 2020.



Le Groupe reste concentré sur sa performance CO2 et confirme sa prévision d'être conforme aux normes européennes d'ici fin 2020.



' Nous continuons également à mettre en oeuvre tout notre savoir-faire pour répondre aux attentes des clients avec des produits multi-énergies et de nouvelles offres très innovantes comme Citroën Ami. En agissant ainsi, nous nourrissons plus que jamais notre ambition de fournir des solutions de mobilité propres, sûres et abordables à nos clients ' déclare Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA.



