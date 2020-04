Peugeot : Se mobilise contre le coronavirus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce jeudi se mobiliser pour soutenir ceux et celles qui oeuvrent au quotidien contre le coronavirus.



'Près de 400.000 masques ont été donnés aux hôpitaux, services d'urgence, et préfectures, tout en conservant le nécessaire pour les salariés en activité sur site. En parallèle, les services médicaux du Groupe organisent le don de matériel médical (moniteurs multiparamétriques, défibrillateur, kits premiers secours, gants, ...) aux hôpitaux de Milan, Madrid et Mulhouse. (...) Free2Move propose son aide en mettant à disposition des hôpitaux et professionnels de santé des véhicules de sa flotte à Paris, Madrid et Lisbonne', indique notamment le groupe.



PSA participe par ailleurs, avec trois autres entreprises (Air Liquide, Schneider Electric, Valeo) à la production de 10.000 respirateurs en 50 jours, de début avril à mi-mai.



'Un atelier sera installé sur son site de Poissy pour fabriquer le bloc central des respirateurs artificiels, et ce dans le respect des mesures renforcées. Des salariés volontaires du Groupe vont aussi rejoindre l'usine d'Air Liquide à Antony pour l'assemblage des respirateurs', explique PSA.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PEUGEOT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok