Peugeot : Deuxième co-entreprise avec Punch Powertrain

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA et Punch Powertrain annoncent avoir signé un accord pour créer une deuxième co-entreprise et étendre leur partenariat stratégique dans le domaine de l'électrification, afin de contribuer à lutter contre le changement climatique.



'Punch Powertrain détient le contrôle majoritaire (61%/39%) dans la nouvelle co-entreprise, qui concevra, fabriquera et fournira la transmission à double embrayage révolutionnaire DT22 de Punch Powertrain pour la prochaine génération de véhicules hybrides électriques légers (MHEV) et hybrides rechargeables (PHEV)', explique PSA.



La co-entreprise fournira initialement le groupe PSA pour ses opérations au niveau mondial. Elle a par ailleurs pour objectif de fournir d'autres constructeurs automobiles dans le monde.



