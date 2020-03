Peugeot : Consolide sa part de marché en Février

(CercleFinance.com) - Citroën consolide une part de marché globale (VP+VUL) à 12,2% au terme des deux premiers mois de l'année 2020.



Le niveau de pénétration pour la Marque est de 0,7 point supérieur à sa part de marché sur l'ensemble de l'année 2019 (11,5%).



En VP (Véhicules Particuliers), sur un marché en forte baisse depuis le début de l'année (-7,8%), la Marque a enregistré près de 34 400 immatriculations. Un volume qui lui permet d'atteindre 11,4% de pénétration sur les deux mois.



' Ce résultat est porté par l'offensive produit Citroën, avec notamment la C3 et le SUV C3 Aircross, dans le Top 10 des voitures particulières les plus vendues en France et le SUV C5 Aircross, 2ème SUV du segment C le plus vendu en France ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PEUGEOT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok