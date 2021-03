Osmozis s.a. : Arrivée d'un nouvel administrateur indépendant

(CercleFinance.com) - Osmozis annonce que son Conseil d'administration s'enrichit de compétences supplémentaires avec l'arrivée d'un nouvel Administrateur indépendant, Jean Hatziraptis, conformément aux critères fixés par le Code de gouvernance Afep-Medef.



Jean Hatziraptis a occupé différents postes de direction dans les domaines de la gestion de l'innovation, du marketing produit, du marketing et des ventes dans plusieurs multinationales. Son parcours est caractérisé par deux marqueurs forts : le high-tech et l'international.



Il a rejoint le Groupe Orange en 2006 où il a occupé le poste de Directeur des partenariats, étendu depuis 2013 au développement des ventes sur les marchés de la télévision numérique en France et à l'international.





