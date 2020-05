Osmozis s.a. : Alors que la saison touristique se profile à l'horizon, Osmozis rebondit en Bourse

(BFM Bourse) - Premier opérateur de réseaux multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, le groupe montpelliérain se veut prudent du fait de l'incertitude sur la date de réouverture des campings. Mais alors que les vacances à l'intérieur du pays devraient être privilégiées, les investisseurs se repositionnent massivement sur le titre tandis qu'Osmozis affiche déjà une très forte croissance (+44%) sur la basse saison.

Alors que le gouvernement doit préciser jeudi les règles concernant les vacances d'été, tout semble indiquer qu'il sera fait tout pour sauver la haute saison (juillet-août) quitte à inciter les Français à prendre leurs congés au sein des frontières nationales - ce qui du reste est majoritairement leur choix en temps habituel. Selon le Premier ministre, les Français "peuvent prendre leurs réservations" pour des séjours dans l'Hexagone en juillet et en août.

Un contexte plutôt encourageant pour la société Osmozis, premier opérateur des réseaux (type LoRaWan et WiFi) disponibles dans les campings et résidences de vacances en Europe, permettant à la fois aux vacanciers de disposer d'une connexion à internet et aux hôteliers de leur proposer différents services connectés (par exemple un bracelet permettant de déverrouiller son bungalow, réserver un transat, payer une consommation, etc.), et dont l'activité connaît logiquement un pic au moment des grandes vacances.

Mardi soir, le groupe établi à Clapiers, en périphérie de Montpellier, a d'une part fait état d'une forte progression de ses revenus au cours de son premier semestre (période de septembre à février), confirmant selon Osmozis l'attractivité de son offre. Sur ces six mois où la firme ne réalise qu'une part mineure de son activité, le chiffre d'affaires a tout de même crû de 44,2% à 3,13 millions d'euros, dont une progression de 45,5% sur le segment accès internet et de 34,5% pour l'internet des objets.

Un impact limité du coronavirus pour l'instant

Au cours du semestre, généralement déficitaire, l'excédent brut d'exploitation est ressorti en perte de 0,448 million (-0,359 million un an auparavant) et le résultat net en perte de 1,114 million d'euros (contre -1,196 million au premier semestre 2018-2019.

Ce premier semestre 2019-2020 "confirme notre capacité à maîtriser nos charges d’exploitation durant la basse saison. En parallèle, l’activité sur ce semestre a dépassé nos attentes. Les installations sur site et les conversions des formules Partage [où les vacanciers paient directement l'abonnement WiFi à Osmozis] vers Premium [service payé par le centre de vacances et refacturé ou offert aux vacanciers, plus rentable] ont fortement augmenté et l’apport en semestre plein d’EWI [racheté pour 1,8 million d'euros] nous a permis d’établir un nouveau record de chiffre d’affaires sur les six premiers mois de l’année", s'est réjoui le PDG Gérard Tremblay.

"Durant les prochains mois, nous allons poursuivre nos efforts pour accroître la rentabilité d’Osmozis, avec un travail de rationalisation de la structure d’EWI pour l’aligner sur les standards du groupe", a ajouté le dirigeant et cofondateur de la société. Faute de certitude sur la date de réouverture généralisée des campings, la firme s'astreint à la prudence en s'abstenant de prévisions pour la suite de l'exercice. Toutefois, les mois d’avril et de mai ne représentent en temps normal que 5% du chiffre d’affaires annuel d’Osmozis (consommations Internet dans le cadre des offres Partage). La société juge donc que si un grand nombre centres de vacances étaient autorisés à rouvrir vers la mi-juin, l'impact de la crise sanitaire et du confinement sur son activité pourrait au bout du compte se révéler négligeable. Réponse sans doute dans quelques heures...

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

