ORPEA : Tous les rebonds échouent

(BFM Bourse) - La mise en œuvre d'une stratégie de couverture s'impose, dans les conditions de marchés actuels. Pour répondre à ce besoin, une opération "short" sur l'action ORPEA est une réponse parfaitement adaptée.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Malgré le rebond du mois de mars, l'action ORPEA n'a pas réussi à confirmer en passant la résistance clé des 110 € et ce, après plusieurs essais. Le retour sous la MM20 Daily (en bleu) est clairement un premier signe qui se confirme semaine après semaine. Cette MM20 coiffe les cours depuis maintenant aout et tout rebond est avorté sur cette dernière. Une position de Vente dans le contexte actuel peut être opéré en vue d'un retour sur les récents plus bas dans un premier temps vers 89.50 €, puis jusqu'au gap du 19 mars.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier sur l'action ORPEA à court terme.

L'équipe de TradingSat.com propose donc aux investisseurs actifs de miser sur ce scénario baissier, en vendant à découvert le titre ORPEA au cours de 93.600 € et en visant un objectif à 80.300 €. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 99.000 €.

Le conseil ORPEA Négatif 93.200 € Objectif : 80.300 € Potentiel : +13.84 % Stop : 99.600 € Résistance(s) : 98.000 / 110.200 Support(s) : 89.500 / 80.500

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime