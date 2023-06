Orpea : Un rapport valorise Orpea entre 6 et 7 milliards d'euros, le titre flambe

(BFM Bourse) - L'action de l'exploitant privé de maisons de retraite flambe à la Bourse de Paris après la publication de deux rapports d'un cabinet d'expertise indépendant.

Orpea confirme une nouvelle fois son statut de valeur très volatile. Le titre de l'opérateur de maisons de retraite, prend la tête du SBF 120, à la faveur d'un rebond de 36% à 2,75 euros, vers 10h45. L'action n'avait pas autant été recherchée par les investisseurs depuis le 10 février 2023 (+50%).

Cette nouvelle flambée du titre est à mettre au crédit à la publication vendredi soir après Bourse, de deux rapports d’expertise portant sur la valorisation d'Orpea. Ces deux documents ont été produits par le cabinet Ledouble qui agissait en tant qu’expert financier indépendant dans la perspective de la mise en œuvre de la restructuration financière du groupe de maisons de retraite.

Le premier rapport qui concernait la valorisation du groupe Orpea en continuité d’exploitation a conduit l’expert indépendant à privilégier une fourchette de valeurs comprises entre 6 milliards et 7 milliards d’euros.

Le second document portait sur la valorisation d'Orpea en situation liquidative comprenant un scénario de réalisation des actifs (cession des actifs) pris isolément et un scénario de cession de l’ensemble des actifs du groupe à un repreneur. Dans cette hypothèse retenue par l'expert indépendant du cabinet Ledouble, la meilleure estimation de la valeur liquidative était ainsi comprise entre 2,6 milliards d’euros et 3,7 milliards d’euros.

Actuellement, la capitalisation du groupe ne pèse plus que pour 160 millions d'euros environ, après avoir perdu plus de 97% de sa valeur depuis janvier 2022 et la parution du livre-enquête Les Fossoyeurs, début d'un véritable supplice boursier pour la société.

Une restructuration qui pose question

Orpea croule actuellement sous une dette nette d'un peu moins de 8,8 milliards d'euros. Et le projet de restructuration financière prévoit l'effacement d'un peu moins de 4 milliards d'euros de dette et la prise de contrôle du groupe par un groupement d'actionnaires mené par la Caisse des dépôts (CDC).

Cette restructuration va se faire au détriment des actionnaires actuels et doit se traduire par une dilution gargantuesque, de 99,6% voire 99,96% dans certaines conditions. D'ailleurs, plusieurs élus se sont interrogés et inquiétés sur le traitement des porteurs de titres Orpea.

Le directeur général de la Caisse des dépôts, Eric Lombard, et le président de sa commission de surveillance, Alexandre Holroyd, ont été auditionnés mi-juin par les députés sur la recapitalisation du groupe. La direction d’Orpea, elle, juge que seul le projet avec la CDC permet la continuité d’exploitation de la société.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse