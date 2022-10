Orpea : Redoutant l'arrivée de fonds spéculatifs étrangers, deux groupes français montent au capital d'Orpea

(BFM Bourse) - Mat Immo Beaune et Nextstone ont pris des parts au capital d'Orpea. Ils dénoncent le plan de désendettement annoncé mercredi par la nouvelle direction.

Les groupes Mat Immo Beaune et Nextstone, qui disent craindre l'arrivée de fonds spéculatifs étrangers, ont annoncé jeudi dans un communiqué avoir "conclu une action de concert" et franchi à la hausse le seuil légal de 5% des parts du groupe d'Ehpad privés Orpea.

Mat Immo Beaune, ancien actionnaire du groupe de maisons de retraite les Opalines, et Nextstone, spécialisé dans l'investissement non-coté et l'immobilier en France, jugent "prématurée" la "conversion en capital de 4,3 milliards d'euros de dettes non sécurisées" d'Orpea, annoncée mercredi par la nouvelle direction d'Orpea.

Une augmentation de leur participation "pas exclue" à l'avenir

Cette solution "risque d'entraîner à terme la détention de la société par des fonds spéculatifs étrangers", mettent-ils en garde. Il leur semble plutôt "opportun, à l'issue de la revue des actifs du groupe Orpea en France et à l'international, dont la plupart sont d'excellente qualité, de se donner du temps pour permettre la réalisation d'un plan de cession d'actifs conforme aux accords souscrits avec les créanciers bancaires en juin 2022", arguent-ils.

Ils recommandent que cette revue des actifs soit menée "au travers de la création d'un comité dédié pour soutenir le management". Affirmant s'inscrire "dans la durée" et se vouloir "force de proposition pour accompagner et soutenir la direction d'Orpea dans le redressement en cours", ils "n'excluent pas d'augmenter leurs participations à l'avenir".

Une dette de 9,5 milliards d'euros

En raison d'un programme de développement international et immobilier qui l'a conduit à posséder plus de 1.100 établissements dans 23 pays, principalement en Europe, le groupe Orpea avait une dette de 9,5 milliards d'euros, au 30 septembre. Il a annoncé mercredi l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation devant le tribunal de commerce de Nanterre pour renégocier sa dette avec ses créanciers.

Orpea est dans la tourmente depuis la sortie en janvier du livre-enquête "Les Fossoyeurs", qui l'accuse de maltraitance envers les résidents, de fraudes comptables et de pratiques contestables en matière de ressources humaines.

Le cours d'Orpea était en recul de 8,9% à 8,95 euros, jeudi aux alentours de 11H20. Depuis le début de l'année l'action Orpea a perdu 90% de sa valeur.

Mat Immo Beaune a cédé en décembre 2021 le groupe les Opalines qu'il a détenu depuis plus de vingt ans, précise l'agence Corpcom.

(Avec AFP)

S. S. - ©2022 BFM Bourse