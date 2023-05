Orpea : Va céder sa maison de retraite de Riga, en Lettonie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpea annonce avoir signé avec Adoro SIA un accord portant sur la vente d'une maison de retraite localisée à Riga, soit l'ensemble de ses activités en Lettonie.



Avec cette transaction, Orpea poursuit la mise en oeuvre de son plan de Refondation annoncé le 15 novembre 2022, en commençant à revoir son empreinte géographique.



La société indique vouloir ' se concentrer sur l'ensemble des géographies où le groupe peut atteindre à terme une position de leader durable et engagé, toujours dans l'objectif de satisfaire les attentes de ses résidents, de ses patients et de leur famille '.



Adoro SIA est un acteur balte présent sur le secteur médico-social en Lettonie.



La réalisation de cette transaction reste soumise à des conditions suspensives usuelles et devrait intervenir dans le courant du 3ème trimestre 2023.



'L'évolution du groupe ORPEA vers un modèle de développement plus transparent et plus performant est largement engagée, en parfaite cohérence avec les objectifs annoncés lors de la présentation du plan ORPEA Change ! avec vous et pour vous, le 15 novembre 2022', a commenté Laurent Guillot, Directeur Général du Groupe Orpea.





