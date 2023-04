Orpea : Un groupe d'actionnaires réclame une AG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Une association regroupant des actionnaires minoritaires d'Orpea a demandé lundi soir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin de s'opposer à la restructuration financière du groupe, qu'elle considère comme un 'passage en force'.



L'association de défense baptisée 'ADAMO', qui dit réunir aujourd'hui plus de 1987 membres détenant plus de 5,5% du capital social de la société, explique déplorer une 'solution désastreuse' pour le dossier.



'Quelle que soit la restructuration, il n'est pas concevable qu'avec 100 actions d'Orpea aujourd'hui, un actionnaire se retrouve in fine avec une action du nouvel Orpea', estime l'association.



L'ADAMO dit notamment s'étonner de la décision de l'exploitant de maisons de retraire de se prononcer en faveur d'un plan de sauvegarde sans avoir eu à consulter ses actionnaires à travers une assemblée générale.



Estimant que le plan de restructuration financière soutenu par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 'spolie très clairement' les actionnaires existants, l'ADAMO demande solennellement la tenue sans délai d'une assemblée générale.



Selon l'association, la première question qui se pose est celle de la confiance et de la représentativité du conseil d'administration, tandis que la seconde doit consister d'après elle à voter sur les options qui se présentent aux actionnaires en vue d'assurer la pérennité de l'entreprise.



A la Bourse de Paris, cette annonce semblait relancer le scénario d'un échec ou d'une révision des termes de l'augmentation de capital fortement dilutive, puisque le titre grimpait de plus de 8% dans les premiers échanges.



Le cours de Bourse s'est repris de près de 50% sur la semaine écoulée.



