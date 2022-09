Orpea : Un chiffre d'affaires en progression de 10,9%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpéa communique des indicateurs financiers préliminaires relatifs à ses comptes du 1er semestre.



Le chiffre d'affaires est en hausse de 10,9% et s'établit à 2 295 ME. Le taux de marge d'EBITDAR est en baisse à 18,5%.



L'activité reste soutenue par le rythme d'ouverture de nouveaux lits et une amélioration progressive du niveau d'activité.



'Nous avons franchi une première étape avec des mesures concrètes prises cet été dans le cadre de la mise en oeuvre de nos trois priorités de court terme : sécurité et conditions de travail de nos collaborateurs ; qualité des soins et de l'accompagnement de nos résidents et de leurs familles ; principes éthiques et de responsabilité' détaille Laurent Guillot, directeur général d'Orpéa.



'Le groupe se mobilise pleinement pour engager la transformation de l'entreprise et le retour à des pratiques durablement restaurées, et ce dans un esprit de dialogue et de transparence avec l'ensemble de nos parties prenantes', ajoute le directeur général.



Au cours du 1er semestre 2022, en dépit du contexte de crise, le Groupe a poursuivi son développement avec l'ouverture de 1 547 lits additionnels.



Orpéa annoncera le 28 septembre 2022 après clôture du marché ses résultats financiers consolidés pour le 1 er semestre 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.