Orpea : Un accord de 'lock-up' signé avec les investisseurs

(CercleFinance.com) - Orpea a annoncé mardi avoir franchi une nouvelle étape dans sa restructuration financière avec la signature d'un document cristallisant l'accord de principe qui avait été annoncé au début du mois.



L'exploitant de maisons de retraite indique que cet accord de 'lock-up' a été conclu avec, d'une part, le groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations, accompagnée de CNP Assurances, et comprenant par ailleurs la MAIF et MACSF.



Il inclut d'autre part les cinq principales institutions coordonnant un groupe élargi de créanciers financiers non sécurisés.



Les termes et conditions de l'accord autorisent les signataires à transférer la dette de la société qu'ils détiennent jusqu'à la date de réalisation de la restructuration sous réserve que le cessionnaire soit lié dans les mêmes termes par l'accord de lock-Up.



Les créanciers non sécurisés non signataires à ce jour de l'accord pourront y accéder sous certaines conditions.



A l'issue des opérations envisagées, le groupement conduit par la CDC détiendrait lui environ 50,2% du capital et les créanciers financiers non sécurisés environ 49,4%.



Pour mémoire, les actionnaires existants, s'ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital , ne détiendraient qu'environ 0,4% du capital.



Dans un communiqué publié hier soir, le concert d'actionnaires 'Concert'O' et un groupe de créanciers non sécurisés, représentant conjointement plus de 500 millions d'euros de dettes, proposent un projet alternatif en vue d'une restructuration jugée 'plus équilibrée', dans laquelle le traitement des créanciers et des actionnaires serait selon eux plus favorable.



Le projet reprend néanmoins les principaux axes proposés par le management de la société, et notamment l'arrivée au capital de la CDC comme premier actionnaire.



Habitué aux montagnes russes depuis un certain temps, le titre Orpea chutait de plus de 18% mardi matin à la Bourse de Paris suite à ces annonces.



